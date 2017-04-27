Утром, 27 апреля, в Оболонском районе Киева убили женщину, перерезав горло. Об этом сообщает Киев оперативный.

Убийство произошло на ул. Северной, 30. Примерно в 07:00 утра дворник и соседи увидели, как мужчина тянет тело женщины на матрасе по лестнице с пятого этажа, внутри дома. Сразу вызвали полицию и скорую помощь.

«Когда прибыли сотрудники полиции, подозреваемый мужчина сидел на лавочке. Трезвый. Ничего не говорит - или в состоянии аффекта, или немой. Соседи утверждают, что никогда ранее не видели этого мужчину», - отмечает издание.

Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Пострадавшей перерезали горло.