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Для прохождения внешнего независимого оценивания зарегистрировалось более 240 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

«В этом году для прохождения внешнего независимого оценивания зарегистрировались более 240 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году», - отметил Карандий.

Он подчеркнул, что этому есть несколько объяснений.

«Факторов два. Первый фактор - демографический, потому что количество выпускников общеобразовательных учебных заведений меньше, чем в предыдущие годы. К сожалению, у нас еще сохраняется негативный демографический тренд, то есть еще год-два у нас будет уменьшение количества выпускников общеобразовательных учебных заведений», - рассказал Карандий, сообщает Укринформ.

Второй фактор, который отметил директор УЦОКО, связан с административными действиями.

«Как вы знаете, условиями приема на 2017 год предусмотрено, что к участию во внешнем независимом оценивании в 2017 году будут допускаться лица, которые имеют сертификат качества как 2017 года, так и сертификаты 2016 года. Поэтому, проводя структурный анализ участников ВНО, мы отмечаем то, что наиболее значительное уменьшение у нас пошло именно за счет выпускников предыдущих лет», - отметил Карандий.

По его словам, больше всего абитуриентов зарегистрировалось на сдачу ВНО по украинскому языку и литературе. «Традиционно наиболее массовым предметом, который выбирают на ВНО, является украинский язык и литература. В частности, в этом году тест по соответствующему предмету будет проходить 239 тысяч 945 человек», – отметил он.

Карандий добавил, что вторым предметом по популярности является история Украины, дальше идет математика.

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция к увеличению количества желающих сдать ВНО по биологии и географии. Наименьшей популярностью пользуется физика, подчеркнул Карандий.
ForUm

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