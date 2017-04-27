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Египет планирует внедрить систему электронных виз для иностранных граждан уже с 1 июня 2017 года. Об этом сообщил министр туризма страны Яхья Рашид, сообщает УНИАН, ссылаясь на Egypt Independent.

Отмечается, что оформить въездные визы в Египет можно будет из любой точки мира, а не по прибытии в страну.

«После утверждения египетскими властями копия визы отправляется им в электронном виде», - уточнил египетский министр.

Ожидается, что новая система виз ослабит нагрузку на органы безопасности страны, а также ускорит прохождение туристами контроля в аэропортах.

Как известно, МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет в ближайшие три месяца. Указанные предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в том числе ИГИЛ, теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направляются против мирных граждан, в том числе с учетом их религиозной принадлежности.

 

 
ForUm

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