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Дружковский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год мужчину, который в 2014 году принимал активное участие в организации и проведении незаконного референдума, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В ходе судебных слушаний установлено, что в апреле 2014 года 46-летний житель  Дружковки из собственных соображений согласился на предложение представителей незаконных вооруженных формирований возглавить в пгт. Райское участковую комиссию по проведению референдума о независимости «ДНР».

В прокуратуре отметил, что, будучи председателем указанной комиссии, мужчина организовал и скоординировал работу подчиненных членов комиссии, начиная с расстановки урн для голосования и заканчивая передачей вооруженным террористам бюллетеней и подписанных протоколов с так называемыми результатами волеизъявления граждан.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) суд, согласившись с доводами государственного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, вынес пособнику террористов обвинительный приговор.

 
ForUm

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