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Президент Петр Порошенко уволил Николая Дорошенко с должности посла Украины в Кыргызстане.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Главы государства.

«Освободить Николая Дорошенко от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике», - говорится в документе.

Дорошенко стал известным общественности после 17 сентября 2016 года. Во время заседания глав стран СНГ в Кыргызстане в присутствии президента России Владимира Путина посол публично выступил против передачи России председательства в этой организации. Дорошенко заставил Путина вступить в дискуссию и защищаться.

Порошенко назначил Дорошенко на соответствующую должность 2 июня 2015 года, а до этого политик занимал должность директора первого территориального департамента МИД.
ForUm

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