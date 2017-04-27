Президент Петр Порошенко уволил Николая Дорошенко с должности посла Украины в Кыргызстане.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Главы государства.
«Освободить Николая Дорошенко от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике», - говорится в документе.
Дорошенко стал известным общественности после 17 сентября 2016 года. Во время заседания глав стран СНГ в Кыргызстане в присутствии президента России Владимира Путина посол публично выступил против передачи России председательства в этой организации. Дорошенко заставил Путина вступить в дискуссию и защищаться.
Порошенко назначил Дорошенко на соответствующую должность 2 июня 2015 года, а до этого политик занимал должность директора первого территориального департамента МИД.
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