Боксеры Владимир Кличко и Энтони Джошуа накануне главного боя этого года провели открытую тренировку в Лондоне (Великобритания).

Кличко продемонстрировал публике несколько стандартных упражнений, скорость и ритмичность движений, работу рук и ног, сообщает Укринформ.

Джошуа показал публике свою готовность к бою, особенно защиту от мощного удара украинского боксера.

Напомним, Владимир Кличко и Энтони Джошуа проведут боксерский поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиями IBF, IBO и WBA Super 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».

В прямом эфире 29 апреля боксерский бой в Украине покажет телеканал «Интер». Начало боя Кличко - Джошуа ориентировочно в 23:00 - 00:00.