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В Мариуполе полиция проводит спецоперацию по изъятию оружия и задержанию членов незаконных вооруженных формирований. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Мариуполь. Сигнал тревоги. Полиция Донбасса – начало оперативно-профилактической отработки города. Цель – охрана общественного порядка, установление и задержания участников НВФ, изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений», – отметил он.

Аброськин призвал жителей и гостей города с пониманием отнестись к введенным мерам безопасности.
ForUm

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