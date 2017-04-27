Государственный бюджет Украины за январь-март 2017 года выполнен с дефицитом на уровне 9,741 миллиарда гривен, что на 7,8% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 10,567 миллиарда гривен.

Как сообщает Государственная казначейская служба Украины, доходы госбюджета за этот период составили 174,757 миллиарда гривен, расходы – 184,556 миллиарда гривен.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет за январь-март выполнен с профицитом на уровне 4,007 миллиарда гривен, что на 3,6% выше профицита за аналогичный период 2016 года на уровне 3,869 миллиарда гривен, сообщает УНИАН.

Доходы сводного бюджета за отчетный период составили 220,490 миллиарда гривен, расходы – 216,529 миллиарда гривен.

Напомним, дефицит государственного бюджета в 2016 году составил 70,130 миллиарда гривен, что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за предыдущий год на уровне 45,167 миллиарда гривен.