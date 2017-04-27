также в разделеОбщество
В Украине сократилось количество желающих пройти ВНО 19
Отмена декоммунизации в Одессе: прокуратура завела дело 36
Украина не отключит воду оккупированному Донбассу 36
За отмену декоммунизации мэру Одессы пригрозили уголовной ответственностью 99
Демонтаж памятника воинам УПА: МИД требует от Польши разъяснений 261
В Дружковке организатор «референдума» получил условный срок 14
В Мариуполе полиция проводит спецоперацию по задержанию членов НВФ 26
Турчинов: Украина готова заблокировать сепаратистское и российское вещание в зоне АТО 107
За электроснабжение «ЛНР» будут платить российские потребители 34
Фигуранта «дела Мартыненко» отпустили под домашний арест 12
В Полтаве религиозная организация силой удерживала 40 человек 64
На Донбасс прибыл очередной российский «гумконвой» 39
В Польше националисты разобрали памятник воинам УПА 197
26 апреля. Картина дня 97
В Одессе отменили декоммунизацию улиц, проведенную Саакашвили 184
Беларусь планирует направить гумпомощь на Донбасс 27
Путин предоставил гражданство украинскому социологу 139
САП: Источники поступления денег для залога Насирова законны 35

Государственный бюджет Украины за январь-март 2017 года выполнен с дефицитом на уровне 9,741 миллиарда гривен, что на 7,8% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 10,567 миллиарда гривен.

Как сообщает Государственная казначейская служба Украины, доходы госбюджета за этот период составили 174,757 миллиарда гривен, расходы – 184,556 миллиарда гривен.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет за январь-март выполнен с профицитом на уровне 4,007 миллиарда гривен, что на 3,6% выше профицита за аналогичный период 2016 года на уровне 3,869 миллиарда гривен, сообщает УНИАН.

Доходы сводного бюджета за отчетный период составили 220,490 миллиарда гривен, расходы – 216,529 миллиарда гривен.

Напомним, дефицит государственного бюджета в 2016 году составил 70,130 миллиарда гривен, что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за предыдущий год на уровне 45,167 миллиарда гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года