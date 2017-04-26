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Европарламент (ЕП) начал процедуру лишения лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС.

«Соответствующий запрос (французских следователей) направлен в компетентную комиссию Европарламента», - заявил глава ЕП Антонио Таяни.

Французские судебные следователи подозревают «Нацфронт» в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов «Национального фронта», которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества.

Следователи в марте пытались неоднократно допросить в связи с этим Ле Пен, но каждый раз та отказывалась, мотивируя свое решение наличием депутатской неприкосновенности. Кроме того, лидер «Нацфронта» говорила, что ответит на вопросы следователей только после окончания президентской избирательной кампании во Франции.

14 апреля французские следственные органы направили в Европарламент запрос о лишении депутатской неприкосновенности Ле Пен и депутата от ее партии Мари-Кристин Бутонне.

Напомним, в первом туре президентских выборов во Франции лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заняла второе место с результатом 21,30%. Она посостязается во втором туре с основателем движения «На марше» Эммануэлем Макроном.

 

 
ForUm

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