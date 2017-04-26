Сегодня, 26 апреля, в Дрогобычском районе Львовской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что в 6:20 в Дрогобычский отдел полиции поступила информация от руководителя фирмы-перевозчика о том, что между селами Нагуевичи и Урож Дрогобычского района неизвестный из автомобиля «Мерседес Спринтер» осуществил выстрел по автобусу.

Правоохранители установили, что повреждено боковое окно автотранспорта. В это время в автобусе находился только водитель, он не пострадал.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение. Назначены экспертизы.