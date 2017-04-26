также в разделеПроисшествия
На Харьковщине во время учений погибли двое военных 73
Мэр Днипра ударил активиста 90
Топ-менеджер «Киевгорстроя» замешан в разборках со стрельбой 44
Обострение в АТО: обстрелы по всему фронту, трое военных погибли 62
Под Авдеевкой в результате обстрела погиб военный 21
В Тернополе мужчина на глазах у свидетелей украл из банкомата 500 тысяч 173
«ЛНР» обесточила 4 села на подконтрольной Украине территории 106
В Харькове неизвестный открыл стрельбу в кафе 45
Тымчук: В Луганске подорвали здание военкомата 76
За прошлые сутки погиб один военный, еще двое получили ранения 20
В ОБСЕ: Во время подрыва авто погиб 1 наблюдатель и еще 2 ранены 177
В результате подрыва авто погиб наблюдатель ОБСЕ, еще один ранен 66
На Луганщине подорвался автомобиль ОБСЕ, есть жертвы 206
В Луганске прогремел сильный взрыв 207
В Запорожской области в результате взрыва пострадали два человека 38
В Одессе на рынке сгорели 143 торговых павильона 164
Авдеевка снова обесточена 70
Без электричества остаются сотни населенных пунктов 62

Сегодня, 26 апреля, в Дрогобычском районе Львовской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что в 6:20 в Дрогобычский отдел полиции поступила информация от руководителя фирмы-перевозчика о том, что между селами Нагуевичи и Урож Дрогобычского района неизвестный из автомобиля «Мерседес Спринтер» осуществил выстрел по автобусу.

Правоохранители установили, что повреждено боковое окно автотранспорта. В это время в автобусе находился только водитель, он не пострадал.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение. Назначены экспертизы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года