В здании исполнительного комитета и городского совета в Днипре произошла потасовка с участием мэра Бориса Филатова, его заместителя Михаила Лысенко и представителя одного из объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) Сергея Варфоломея.
Об этом сообщают Українські Новини.
Конфликт произошел в кабинете Лысенко в ходе обсуждения городской программы поддержки ОСМД.
Варфоломей обвинил заммэра в коррупции, после чего Лысенко ударил его по лицу. Также в драку ввязался Филатов.
В результате потасовки Варфоломею понадобилась помощь врачей.
По его словам, у него забрали телефон, на который он пытался фиксировать происходящее.
Варфоломей утверждает, что Филатов ударил его по лицу.
Фото: Хозин Дмитрий
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