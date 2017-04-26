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В здании исполнительного комитета и городского совета в Днипре произошла потасовка с участием мэра Бориса Филатова, его заместителя Михаила Лысенко и представителя одного из объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) Сергея Варфоломея.

Об этом сообщают Українські Новини.

Конфликт произошел в кабинете Лысенко в ходе обсуждения городской программы поддержки ОСМД.

Варфоломей обвинил заммэра в коррупции, после чего Лысенко ударил его по лицу. Также в драку ввязался Филатов.

В результате потасовки Варфоломею понадобилась помощь врачей.

По его словам, у него забрали телефон, на который он пытался фиксировать происходящее.

Варфоломей утверждает, что Филатов ударил его по лицу.

Фото: Хозин Дмитрий
ForUm

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