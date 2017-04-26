Глава Фонда энергетического развития России Сергей Пикин подсчитал, что РФ будет тратить на обеспечение оккупированных территорий Луганской области электричеством около 3 млрд рублей (53,7 млн долл.) в год.

Эксперт отметил, что отдельным районам Луганской области (ОРЛО) нужно около 400 мегаватт мощности, в год это составит около 2 млрд киловатт-часов. При этом на российском оптовом рынке электроэнергии один киловатт-час стоит полтора рубля. В итоге это и даст 3 млрд рублей, сообщает Укринформ со ссылкой на «Ведомости».

Пикин также предположил, что ни одна энергокомпания не будет брать на себя ответственность за подачу электроэнергии в ОРЛО, чтобы не попасть под санкции. По словам эксперта, эти расходы будут списываться как потери в электросетях.

В едином экспортере российской электроэнергии «Интер РАО» заявили, что никакого отношения к подключению ОРЛО к российским сетям не имеют.

Как сообщалось, по требованию ГП «Энергорынок» Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с задолженностью за услуги электроснабжения в размере 6 млрд грн согласовало полное прекращение разницы перетоков электрической энергии на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области с полуночи 25 апреля.

После этого правительство РФ решило поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганскую области.