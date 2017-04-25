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Правительство России решило поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганскую области. Об этом заявил представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«Правительство РФ в рамках гуманитарной поддержки приняло решение об обеспечении электроснабжения самопровозглашенной «Луганской народной республики» в связи с превращением поставок со стороны Киева», – отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов уточнить, каким образом Москва обеспечит потребности Луганской области в связи с обесточиванием, Песков ответил: «Нет, я не стал бы вам детально это разъяснять».

«Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области — это еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий. Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот отдаляет нас от окончательной цели», — сказал Песков журналистам, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе, последствия этой политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» с 25 апреля прекратила подачу электроэнергии на территорию отдельных районов Луганской области (ОРЛО).

В то же время в «ЛНР» заявили о возобновлении электроснабжения практически всей территории самопровозглашенной республики.
ForUm

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