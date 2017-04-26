Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт пытается уклониться от отставки. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Президент ПАСЕ Аграмунт пытается уклониться от отставки. Об этом утром гудит вся Ассамблея. Три политгрупы – либералы, социалисты и консерваторы – на своих заседаниях проголосовали за недоверие Аграмунту. Ни одного голоса за него! В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ», - написал он в Facebook.

По словам дипломата, «то, что Аграмунт цепляется за кресло, показывает, кроме его безответственности, что европейские политики тоже могут действовать как постсоветские».

«Но здесь, в Европе, это вызывает безумное возмущение. Поэтому после общения с коллегами из других делегаций я понял, что катастрофические последствия будут не только для Аграмунта, но и для Королевства Испания. Прямо завтра во время королевского визита в ПАСЕ. И многие в Ассамблее настроены решительно», - отметил Арьев.

По его мнению, именно этого добивается РФ.

«Как и в случае с Украиной – показать ПАСЕ коррумпированной организацией с распрями внутри. Поэтому украинская делегация работает над объединением максимального количества коллег вокруг недопущения разрушения самого института», – резюмировал дипломат.

Напомним, 21 марта российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Аграмунт объяснил, что это был его частный визит, не связанный с работой на посту главы ПАСЕ. Однако в Ассамблее требуют его отставки.