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Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair начнет полеты из Львова и Киева в Лондон в сентябре 2017 года, а не с 30 октября, как планировала ранее, из-за высокого спроса со стороны украинцев, сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Ryanair.

«Ryanair будет осуществлять полеты из аэропортов Киева и Львова в аэропорт Лондона (Станстед) (5 и 2 рейса в неделю соответственно) в рамках расширенного расписания рейсов из Украины на период зимнего сезона 2017», - говорится в сообщении.

По словам главы пресс-службы Ryanair Робина Кейли, до 17 апреля билеты будут продаваться по акционной цене.

«По случаю праздника запускаем продажу билетов на киевском и львовском направлениях по цене всего от 24,99 евро за перелет в сентябре и октябре, которые доступны для бронирования до полуночи понедельника (17 апреля)», - цитирует пресс-служба Кейли.

Напомним, в марте крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair объявил, что с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова.

Из Киева авиакомпания запустит рейсы в Стокгольм, Манчестер, Лондон и Эйндховен, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.

Из Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и Мемминген будут осуществляться 2 раза в неделю, в Краков и Вроцлав - 3 раза неделю.

 
ForUm

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