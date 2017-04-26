Украина возобновит поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области в случае погашения долга. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает 112 Украина.

«Если платежи пройдут, и долг будет погашен, мы возобновим поставку электроэнергии», - сказал он.

Министр подчеркнул, что решение об отключении электроснабжения – экономическое.

«Отключение неконтролируемой части Луганской области – это не политическое решение. Это чисто экономическое решение. Оно еще больше обострилось на протяжении последних двух месяцев, все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение – это не решение Кабмина», - пояснил он.

Что касается суммы, Насалик отметил: «Для того чтобы сформировать, сколько это в деньгах, должен сказать, что Украина по перетокам передавала 4,5 млн кВт каждые сутки, условно это 6 млн, по месяцу это 180 млн, по году это более 2 млрд, которые не оплачивались».

Как сообщалось, по требованию ГП «Энергорынок» Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с задолженностью за услуги электроснабжения в размере 6 млрд грн согласовало полное прекращение разницы перетоков электрической энергии на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области с полуночи 25 апреля.

В ответ «ЛНР» в 01:05 25 апреля обесточила населенные пункты на подконтрольной Украине территории. В 17:00 в тот же день электроснабжение сел было восстановлено.