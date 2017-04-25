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Высший хозяйственный суд Украины оставил под арестом счета КП «Киевский метрополитен» по делу о задолженности перед компанией «Укррослизинг», сообщает пресс-служба метрополитена. 

«Высший хозяйственный суд Украины рассмотрел дело по ООО «Укррослизинг», приняв решение не в пользу предприятия. Суд частично удовлетворил кассационную жалобу КП «Киевский метрополитен», отказав ООО «Укррослизинг» в удовлетворении исковых требований о взыскании пени в сумме 42 млн грн. В другой части решения предыдущих инстанций суд оставил без изменений», – говорится в сообщении.

В КП напомнили, что 16 марта счета подземки были арестованы в соответствии с решением Киевского апелляционного хозяйственного суда. Последний обязал выплатить ООО «Укррослизинг» почти 2 миллиарда гривен по договору от 2009 года на поставку 100 вагонов.

«Из-за ареста средств предприятие пока не в состоянии осуществлять закупку запасных частей и оборудования для проведения регламентных капитальных и текущих ремонтов. Также складывается угрожающая ситуация с выплатой заработной платы работникам, что может привести к социальной напряженности в коллективе», – подчеркнули в метрополитене.

В «Киевском метрополитене» подчеркнули, что городская власть делает все возможное для недопущения транспортного коллапса в городе.

Напомним, ранее Киевсовет на своем заседании принял решение обратиться к Верховной Раде, Кабмину и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение вопроса по долгу «Киевского метрополитена» на заседании СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.

В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией «Укррослизинг». В период с 2010 по 2013 годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен.

В 2015 году Киевсовет начал изучение условий и последствий этого соглашения, а в марте прошлого года обратился в прокуратуру с требованием расследования ситуации, в связи с претензиями «Укррослизинга».
ForUm

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