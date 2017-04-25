Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Майзеля.
Соответствующее распоряжение №283 от 25 апреля 2017 года обнародована на сайте КГГА.
«Майзеля Сергея Петровича уволить с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры по собственному желанию», - говорится в документе.
Обязанности директора департамента временно возложены на первого заместителя Майзеля Ивана Шпилевого до решения вопроса о назначении руководителя в установленном законодательством порядке.
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