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Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Майзеля.

Соответствующее распоряжение №283 от 25 апреля 2017 года обнародована на сайте КГГА.

«Майзеля Сергея Петровича уволить с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры по собственному желанию», - говорится в документе.

Обязанности директора департамента временно возложены на первого заместителя Майзеля Ивана Шпилевого до решения вопроса о назначении руководителя в установленном законодательством порядке.

 
ForUm

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