В Киеве активисты «Национального корпуса» пикетируют центральное отделение «Сбербанка» на улице Владимирской.

Перед зданием находят несколько десятков людей с символикой партии. Они требуют прекращения работы всех российских банков в Украине.

Также на тротуаре установлены несколько палаток.

Стоит отметить, что возле входа в банк выстроились бойцы Национальной гвардии. Окна и двери здания закрыты ролетами.

Ситуация на месте остается спокойной.

Напомним, украинские националисты обещали с 10 апреля физически остановить деятельность российских банков на территории государства.

Сегодня утром в Харькове активисты заблокировали работу отделения «Сбербанка».