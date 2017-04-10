В Киеве активисты «Национального корпуса» пикетируют центральное отделение «Сбербанка» на улице Владимирской.
Перед зданием находят несколько десятков людей с символикой партии. Они требуют прекращения работы всех российских банков в Украине.
Также на тротуаре установлены несколько палаток.
Стоит отметить, что возле входа в банк выстроились бойцы Национальной гвардии. Окна и двери здания закрыты ролетами.
Ситуация на месте остается спокойной.
Напомним, украинские националисты обещали с 10 апреля физически остановить деятельность российских банков на территории государства.
Сегодня утром в Харькове активисты заблокировали работу отделения «Сбербанка».
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