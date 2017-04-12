Представители Национального корпуса начали бессрочную акцию по блокированию «Сбербанка» в центре Днипра. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«После недельного перерыва в блокаде российского «Сбербанка» в центре Днипра, во время которой у вкладчиков была возможность забрать свои деньги, Национальный корпус начинает новый этап акций против банков страны-агрессора. Сегодня утром 50 активистов пришли в центральное отделение «Сбербанка» в Днипре расклеили его информационными стикерами с призывами забирать деньги», - говорится в сообщении.

Напомним, 10 апреля в Киеве активисты «Национального корпуса» заблокировали центральное отделение «Сбербанка» на улице Владимирской. Бойцы Нацгвардии встали на защиту банка.

В тот же день активисты заблокировали работу отделения «Сбербанка» в Харькове.