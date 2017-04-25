В «ЛНР» заявили о возобновлении электроснабжения практически всей территории самопровозглашенной республики.

Об этом сообщает Луганскинформцентр.

Как заявил пресс-секретарь «министерства топлива, энергетики и угольной промышленности» Роман Камышов, негативные последствия, связанные с переподключением энергосистемы, будут устранены к вечеру, в частности, речь идет о восстановлении водоснабжения.

«Практически вся республика запитана», - заявил он.

Напомним, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» с 25 апреля прекратила подачу электроэнергии на территорию отдельных регионов Луганской области (ОРЛО).

Это решение было принято в связи с отсутствием оплаты за поставленную и потребленную на неподконтрольной территории электроэнергию.