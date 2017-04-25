В Украине за вторую декаду апреля цены на основные овощи борщового набора существенно подскочили - в целом подорожание составило 31,5%.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госстата, сообщает Украинская аграрная конфедерация.

Больше всего за указанный период времени подорожала капуста - на 57,6% (до 6,65 грн/кг). Впрочем, остальные овощи также не сильно отстали - морковь подскочила в цене на 43,1% (до 6,77 грн/кг), лук - на 36,1% (до 5,28 грн/кг), свекла - на 23, 8% (до 5,25 грн/кг), картофель - на 7,8% (до 6,80 грн/кг).

Вверх цены на рынке плодоовощной продукции толкает довольно непростая ситуация - к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились и неблагоприятные погодные условия, заметно усложнив логистику и сделав поставки овощей на рынки нестабильными.