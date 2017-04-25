Ближайшей ночью в пяти областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы, а также сильный ветер.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.
«26 апреля ночью в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; в Украине, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, порывы ветра 15-20 м/с», - сказано в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время