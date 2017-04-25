В Центральном районном суде Николаева продолжилось после перерыва судебное разбирательство уголовного производства по обвинению бывшего первого заместителя Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.368 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд продолжил исследование письменных доказательств, приложениями к которым есть электронные носители с видеофайлами», – отмечается в сообщении.

В частности были исследованы доказательства, касающиеся переговоров руководителя ООО «Э.» с бывшим помощником одного из депутатов Николаевского облсовета по оформлению документации, необходимой для получения разрешения на пользование недрами.

Сейчас в заседании объявлен перерыв до 10:00 16 мая года.

Напомним, в июне 2016 года следователи Следственного управления военной прокуратуры Южного региона совместно с СБУ задержали первого замглавы Николаевской облгосадминистрации, Героя Украины Николая Романчука и еще троих чиновников за получение взятки в сумме $90 тыс.

Рассмотрение дела Романчука по сути началось 2 сентября 2016 года.