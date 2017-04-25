также в разделеОбщество
Винничанка умерла после того, как съела суши в Киеве 3
Наблюдатели ОБСЕ вернулись к патрулированию в зоне АТО 8
Гройсман озвучил «ужасные цифры» по погибшим в ДТП 19
Россия решила поставлять электричество в ОРЛО 28
Мнения общественности и экспертов о будущем Зоны отчуждения ЧАЭС разделились 25
Гройсман заявил, что финансирование полиции увеличено 31
Штаб: НВФ готовят инсценировку с «украинской ДРГ» 22
Синоптики прогнозируют ночные заморозки в пяти областях 81
Князев: У полиции заканчивается бензин и патроны 45
Председатель Одесской ОГА Степанов рассказал о масштабном ремонте дорог в области 37
В полиции заявили о «позитивных сдвигах» в деле об убийстве Вороненкова 41
Разведка: РФ готовит на май провокации в Одессе 25
Тука: Электричество в ОРЛО будут поставлять из России 34
СБУ расследует действия журналистов ZIK как подготовку к диверсии 36
Кандидат на пост главы ГБР Горащенков: Конкурс должен быть разблокирован 24
В «ЛНР» заявили, что «практически вся республика» со светом 41
Минюст выбрал главного люстратора 116
Скандал с «азовцами» в Мариуполе: полиция начала проверку 75

На территории Чернобыльской зоны обнаружили бытовой мусор из Львова.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, в Иванковское отделение полиции обратился один из председателей местного самоуправления и заявил, что обнаружил кучу сваленного мусора возле сел Бобер и Королевка.

При проведении осмотра места происшествия установлено, что на территории зоны ЧАЭС находится 9 куч мусора. Из каждой кучи полицейские изъяли документы или их фрагменты, подтверждающие происхождение твердых отходов из Львова.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, 22 марта городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что стране необходим запасной полигон для складирования твердых бытовых отходов и предложил обустроить его в Чернобыльской зоне.

21 апреля Садовый заявил о прекращении мусорной блокады Львова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года