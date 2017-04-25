На территории Чернобыльской зоны обнаружили бытовой мусор из Львова.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, в Иванковское отделение полиции обратился один из председателей местного самоуправления и заявил, что обнаружил кучу сваленного мусора возле сел Бобер и Королевка.

При проведении осмотра места происшествия установлено, что на территории зоны ЧАЭС находится 9 куч мусора. Из каждой кучи полицейские изъяли документы или их фрагменты, подтверждающие происхождение твердых отходов из Львова.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, 22 марта городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что стране необходим запасной полигон для складирования твердых бытовых отходов и предложил обустроить его в Чернобыльской зоне.

21 апреля Садовый заявил о прекращении мусорной блокады Львова.