Серверы штаба фаворита президентской кампании во Франции Эммануэля Макрона подвергались кибератаке со стороны хакеров, связанных с российской разведкой (ГРУ).

Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на представителя японской компании, которая специализируется на антивирусной защите Trend Micro.

По словам представителя компании, взломать сервер пыталась группа, которая известна как Атака пешек, передает 112 Украина.

Хакеры пытались внедрить вредоносную программу через email.

Специалист отметил, что почерк хакеров был похож на тот, который был использован взломщиками серверов Демократической партии, а также серверов партии Ангелы Меркель, которые пытались взломать в мае 2016 года.

Агентство отметило, что Россия отрицает причастность к кибератакам.

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