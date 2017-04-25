Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что количество безработных в Украине составляет 1,9 млн человек.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, сообщают Українськi Новини.

«Есть методология Международной организации труда, которая дает свои расчеты... На сегодняшний день уровень безработицы колеблется приблизительно на уровне 1,9 млн украинцев» - сказал Розенко.

Вице-премьер подчеркнул, что в основном в Центре занятости регистрируются только те, кто имеет право на получение помощи по безработице, из-за чего данные госцентра могут отличаться.