также в разделеОнлайн
Информацию по обмену пленными засекретили из соображений безопасности 63
Командир роты патрульной полиции Львова избил подчиненного 63
В НБУ пояснили, почему в Украине снижаются цены 113
МЭРТ допускает ухудшение прогноза роста ВВП 46
В Раде ждут от Яценюка ответа на обвинения Саакашвили 243
ФРГ: Лидеры «нормандской четверки» выступили за выборы на Донбассе по украинским законам 162
Эксперт: Ситуация с оборотом оружия в Украине ужасна 195
Коморовский: Польша не примирится с героизацией ОУН-УПА 185
Судья Царевич заявляет, что от нее требовали арестовать Ефремова 209
Семенченко: Из Дебальцево вывезено 167 раненых 429
В Польше отдохнули 86 детей участников АТО 118
Погребинский: Демаркация границы в одностороннем порядке приведет к конфликтам 316
В Донецкой области до сих пор обесточены 103 населенных пункта 100
ОБСЕ проведет видеоконференцию с участием представителей ЛНР, ДНР и Киева 142
МККК: Украина проверила лишь 34 грузовика из российского конвоя 375

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что количество безработных в Украине составляет 1,9 млн человек.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, сообщают Українськi Новини.

«Есть методология Международной организации труда, которая дает свои расчеты... На сегодняшний день уровень безработицы колеблется приблизительно на уровне 1,9 млн украинцев» - сказал Розенко.

Вице-премьер подчеркнул, что в основном в Центре занятости регистрируются только те, кто имеет право на получение помощи по безработице, из-за чего данные госцентра могут отличаться.
ForUm
Задать вопрос:

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года