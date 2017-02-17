Российский генерал-майор Сергей Дубинский по кличке «Хмурый», которому посвящен доклад Bellingcat о доставке на восток Украины установки «Бук», сбившей лайнер МН17, полностью отрицает свою причастность к трагедии. Об этом сообщает Русская служба ВВС, журналисты которой по электронной почте связались с Дубинским, который отказался давать полноценное интервью, однако коротко прокомментировал доклад.

«Подобные «расследования» – не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского «Бука». Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут», - написал предполагаемый герой публикации Bellingcat в ответ на просьбу об интервью.

Он также заявил, что доклад – это «очередная попытка «натянуть сову на глобус», смесь отобранных фактов и лжи». По его мнению, в докладе не приводится никаких доказательств.

«Главными факторами в данном деле являются два: 1. Кто отдал команду на поражение цели. 2. Кто стрелял. Ни к первому, ни ко второму я не имею никакого отношения», - заявил Дубинский.

По его мнению, истинная цель публикации Bellingcat – «вынудить кого-либо, например, «Хмурого», «проговориться» в интервью, что даст расследователям дополнительные факты».

В издании подчеркнули, что не имеют независимого подтверждения того, что информация о «Хмуром», указанная в докладе, соответствует данным человека, с которым они общались.

Как утверждают расследователи Bellingcat, этот мужчина – бывший кадровый советский военный, родившийся в Донецке, прошедший Афганистан, а ныне живущий в Ростовской области и по крайней мере до 2014 года служивший в российском ГРУ.

В отличие от официального следствия, ведущегося в Голландии, группа Bellingcat прямо называет по имени этого человека, известного под псевдонимом «Хмурый», а также позывными «Зубр» и «Бизон».

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации.

Накануне проект Bellingcat назвал вероятного ответственного за перевозку комплекса.