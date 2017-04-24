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Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что Евросоюз не признает аннексию Крыма и надеется на полное выполнение «Минска-2» для прекращения конфликта на востоке Украины. Об этом она сказала в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы обменялись мнениями, которые можно было бы назвать системными разногласиями. Я располагаю позицией ЕС, принципиальной позицией по непризнанию аннексии Крыма. Эта позиция не только ЕС, но и других наших партнеров», - подчеркнула Могерини, сообщает УНИАН.

Она заявила: «У нас существуют разногласия по оценке ситуации на востоке Украины и «присоединению» Крыма».

По словам Могерини, в ходе переговоров с Лавровым прошел обмен мнениями, как стороны могут развивать отношения и воплощать в жизнь «Дорожную карту», которая будет основана на Минских соглашениях и касается как вопросов безопасности, так и политических аспектов.

«Мы в ЕС считаем, что этот вопрос стал особенно актуален после того, как вчера на мине на востоке Украины подорвалась машина наблюдателей ОБСЕ», - подчеркнула она.

Могерини заметила, что стороны на переговорах обсудили дальнейшие направления сотрудничества для полного выполнения Минских соглашений обеими сторонами и прекращения конфликта на востоке Украины.

Напомним, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что санкции ЕС против России должны быть долгосрочными, чтобы уменьшить военную агрессию Москвы.
ForUm

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