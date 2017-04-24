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ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля СММ 20

Управление Службы безопасности Украины в Луганской области открыло уголовное производство по факту подрыва автомобиля СММ ОБСЕ на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека).

Отмечается, что процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области. Ход расследования уголовного производства по факту террористического акта находится на контроле прокурора области.

Санкция ч. 3 ст. 258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. 

 
ForUm

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