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Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате взрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ.

Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

Собеседники обсудили итоги телефонного разговора в «нормандской формате» 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля.

Порошенко выразил благодарность за твердую и непреклонную позицию США в поддержке нашего государства на основе принципа «ничего об Украине без Украины».

Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего их элементов безопасности.

Глава государства призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. 
ForUm

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