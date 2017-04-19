Решение о введении безвизового режима для Украины планируют передать на утверждение Совету Европейского Союза 11 мая. Об этом заявил во время заседания правительства первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

«26 апреля - это следующая дата, когда, скорее всего, Комитет постоянных представителей ЕС подтвердит результаты этого триалога европейской институции о предоставлении Украине безвизового режима. 11 мая, скорее всего, этот вопрос будет подан на утверждение Совету ЕС. И в ближайшие даты, скорее всего, 11-15, возможно, 18 мая, состоится подписание. Подписывать будет председатель парламента и мальтийское председательство», - проинформировал он.

По словам Пристайко, после этого несколько дней уходит на публикацию ЕС этого документа.

«С момента публикации через 20 дней, необходимых, чтобы привести в соответствие все пограничные регламенты, с этого момента Украина официально получит статус страны, граждане которой могут пересекать границы ЕС, точнее Шенгенской зоны, без виз», - отметил он.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.