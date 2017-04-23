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Погибший в Луганской области 23 апреля сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был гражданином США, а одна из раненых – гражданкой Германии.

Об этом сообщили в министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, передает УНИАН со ссылкой Reuters.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 23 апреля, около 10:17 в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб один наблюдатель, еще двое ранены. 

 
ForUm

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