Погибший в Луганской области 23 апреля сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был гражданином США, а одна из раненых – гражданкой Германии.

Об этом сообщили в министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, передает УНИАН со ссылкой Reuters.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 23 апреля, около 10:17 в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб один наблюдатель, еще двое ранены.