также в разделеПроисшествия
На Луганщине подорвался автомобиль ОБСЕ, есть жертвы 106
В Луганске прогремел сильный взрыв 25
В Запорожской области в результате взрыва пострадали два человека 11
В Одессе на рынке сгорели 143 торговых павильона 35
Авдеевка снова обесточена 68
Без электричества остаются сотни населенных пунктов 58
Непогода в Украине: число обесточенных населенных пунктов возросло до 368 21
В Запорожье перевернулась маршрутка: 8 пострадавших 78
В Черновцах на улице взорвалась граната 52
В Северной Осетии в ДТП погибли двое детей из Украины 97
В зоне АТО обострение: за сутки 2 военных погибли, 8 ранены 288
Под машину мэра Измаила подложили бомбу 52
Под Авдеевкой в результате обстрела погибли двое военных 41
Штаб: НВФ обстреливают Широкино из всех видов имеющегося оружия 32
На нефтебазе под Киевом произошел взрыв 149
На Днепропетровщине упавшее из-за стихии дерево убило женщину 68
Омелян уточнил, что сегодня на украинских дорогах погибли 4 человека 28
На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 4 человека 71

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подтвердил факт гибели одного из сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии организации в Украине и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Искренние соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всей ОБСЕ», — отметил он.

При этом Курц добавил, что надеется, что наблюдатель, который получил ранения в результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области, скоро восстановится, сообщает 112 Украина.

«Только что поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности», — подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 23 апреля, около 10:17 в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, сообщает пресс-центр штабе АТО
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года