Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подтвердил факт гибели одного из сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии организации в Украине и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Искренние соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всей ОБСЕ», — отметил он.

При этом Курц добавил, что надеется, что наблюдатель, который получил ранения в результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области, скоро восстановится, сообщает 112 Украина.

«Только что поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности», — подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 23 апреля, около 10:17 в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, сообщает пресс-центр штабе АТО