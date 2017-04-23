Вчера, 22 апреля, в Суворовском районе Одессы на проспекте Добровольского произошел пожар на рынке «Северный», сообщает пресс-служба ГосЧС.

«К месту вызова в 18:40 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Пожарно-спасательные отделения привлекались по повышенному номеру вызова «РАНГ-2» По прибытию ориентировочная площадь пожара составляла 400 м кв. Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах. Немедленно было принято решение об эвакуации людей с территории рынка», – говорится в сообщении.

В ГосЧС подчеркнули, что пожар в 19:47 бы локализован, а в 20:07 полностью ликвидирован на общей площади 700 м кв .

В результате пожара уничтожено и повреждено около 143 торговых павильона. Причина возникновения пожара устанавливается. Были эвакуированы 60 человек и спасено 307 торговых павильонов. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 11 единиц пожарной техники и 58 человек личного состава.