До завершения сирийского кризиса, который поднимает уровень угрозы безопасности во всем мире, еще далеко. Об этом заявил в интервью телеканалу Bloomberg генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш.

«Мы очень далеки до конца», - отметил генсек международной организации, комментируя ситуацию в Сирии, сообщает УНИАН.

По его словам, необходимо политическое урегулирование конфликта и прекращение гражданской войны, которая создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы.