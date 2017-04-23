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До завершения сирийского кризиса, который поднимает уровень угрозы безопасности во всем мире, еще далеко. Об этом заявил в интервью телеканалу Bloomberg генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш.

«Мы очень далеки до конца», - отметил генсек международной организации, комментируя ситуацию в Сирии, сообщает УНИАН.

По его словам, необходимо политическое урегулирование конфликта и прекращение гражданской войны, которая создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы.

 
ForUm

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