В Авдеевке восстановлено электроснабжение. Об этом сообщается в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
«Электроснабжение Авдеевки восстановлено. Подается по временной схеме, применяются веерные отключения, электроэнергия подается по графику», - сказано в сообщении.
Напомним, 22 апреля Авдеевка а также Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция были обесточены.
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