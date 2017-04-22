Власти Венесуэлы заявили, что в результате грабежей и насилия на фоне массовых акций протеста в ночь на пятницу погибли 11 человек. Это самое большое число погибших за один день за три недели протестов, сообщает «Русская служба ВВС».

В одном случае в южном районе Каракаса при попытке ограбить пекарню были убиты 10 человек.

На видеозаписи, сделанной местными жителями, были виды полицейские на бронированных автомобилях, которые пытались взять ситуацию под контроль.

В ходе другого инцидента в пригороде столицы погиб один человек, которого застрелили в конце оппозиционной акции.