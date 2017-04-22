также в разделеМир
В Молдове продолжается ликвидация последствий урагана 14
Англия, впервые с 19 века, провела день без угля 12
США заявили о гибели одного из лидеров ИГ 13
Канада расширила санкции против Сирии 16
Итальянский суд признал мобильник причиной опухоли мозга 36
Смоленская катастрофа: Польша подаст в суд ООН иск против РФ 40
Министр обороны США заявил, что у Сирии осталась часть химоружия 19
В Хабаровске напали на приемную ФСБ, двое погибших 67
Умерла еще одна пострадавшая при взрыве в метро Петербурга 43
МИД Черногории: Россия начала против страны информвойну 154
По подозрению в нападении на «Боруссию» задержали россиянина 93
Глава комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы ушел в отставку 55
В РФ «Свидетелей Иеговы» признали экстремистами 77
В центре Парижа застрелили полицейского, еще двое ранены 19
Виктория Бекхэм получила Орден Британской империи 21
В РФ согласились, что их представитель разговаривал в СБ ООН как прапорщик 93
МИД РФ заявил о нагнетании «антироссийской истерии» в Черногории 58
Путин: Преемника президента может выбрать только народ 48

Власти Венесуэлы заявили, что в результате грабежей и насилия на фоне массовых акций протеста в ночь на пятницу погибли 11 человек. Это самое большое число погибших за один день за три недели протестов, сообщает «Русская служба ВВС».

В одном случае в южном районе Каракаса при попытке ограбить пекарню были убиты 10 человек.

На видеозаписи, сделанной местными жителями, были виды полицейские на бронированных автомобилях, которые пытались взять ситуацию под контроль.

В ходе другого инцидента в пригороде столицы погиб один человек, которого застрелили в конце оппозиционной акции.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года