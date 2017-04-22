также в разделеМир
В Молдове продолжается ликвидация последствий урагана 17
Англия, впервые с 19 века, провела день без угля 15
В Венесуэле в ходе протестов погибли 11 человек 11
Канада расширила санкции против Сирии 16
Итальянский суд признал мобильник причиной опухоли мозга 37
Смоленская катастрофа: Польша подаст в суд ООН иск против РФ 40
Министр обороны США заявил, что у Сирии осталась часть химоружия 19
В Хабаровске напали на приемную ФСБ, двое погибших 67
Умерла еще одна пострадавшая при взрыве в метро Петербурга 43
МИД Черногории: Россия начала против страны информвойну 154
По подозрению в нападении на «Боруссию» задержали россиянина 93
Глава комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы ушел в отставку 55
В РФ «Свидетелей Иеговы» признали экстремистами 77
В центре Парижа застрелили полицейского, еще двое ранены 19
Виктория Бекхэм получила Орден Британской империи 21
В РФ согласились, что их представитель разговаривал в СБ ООН как прапорщик 93
МИД РФ заявил о нагнетании «антироссийской истерии» в Черногории 58
Путин: Преемника президента может выбрать только народ 48

Американские военные выследили и убили на территории Сирии одного из лидеров экстремистской организации «Исламское государство». Операция была проведена на востоке страны в районе города Майадин, сообщает «Русская служба ВВС».

В сообщении министерства обороны США убитого называют Абдурахмоном Узбеки. Там же сообщается, что он, предположительно, из Узбекистана.

В Пентагоне заявили, что он был ближайшим помощником лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдиди и участвовал в подготовке нападения на ночной клуб в Стамбуле 1 января. В результате него погибли 39 человек.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года