В Киеве 22 и 23 апреля будут проходить Национальные спортивные соревнования «Игры непокоренных».

На соревнованиях отберут участников национальной сборной Team Ukraine, которые осенью представят Украину на Invictus Games в Торонто. Это международные соревнования для военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы или заболевания во время или вследствие выполнения служебных обязанностей, сообщает «Укринформ».

Участники будут соревноваться в 6-ти спортивных дисциплинах: легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, велоспорт на шоссе и гребля на тренажерах.

В связи с проведением в Киеве соревнований будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул.Трухановской с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул.Крещатик (от ул.Б.Хмельницкого до майдана Незалежности) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля.

Кроме того, коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» в случае необходимости может прекратить парковку и стоянку на указанных улицах на время проведения мероприятий.

Международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных «Игры непобедимых/непобежденных» (Invictus Games) проводятся с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.

В соревнованиях в Торонто (Канада) 23-30 сентября примут участие сборные команды военных Афганистана, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании, США, Иордании, Ирака, Румынии и Украины.