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Шевченковский райсуд столицы приговорил жителя Донецка, обвиняемого в попытке покушения на жену секретаря СНБО Александра Турчинова, к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Решением суда 62-летний адвокат из Донецка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 в. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий), назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы», - говорится в сообщении.

Напомним, в мае прошлого года мужчина зашел в помещение столичного университета и с ножом набросился на одну из сотрудниц заведения, которую ошибочно принял за жену главы СНБО.

Нападение удалось пресечь работнику госохраны, который и задержал злоумышленника.

 

 
ForUm

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