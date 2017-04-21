Суд в городе Ивреа северо-западного итальянского региона Пьемонт постановил, что разговоры по мобильному телефону по три-четыре часа в день в течение 15 лет привело к развитию доброкачественной опухоли мозга у управляющего одной из местных компаний, сообщает ВВС.

Рассмотрев иск, поданный 57-летним Роберто Ромео к социальным службам, суд счел, что ему полагается государственная пенсия за вредность. При этом адвокаты соцслужб могут обжаловать это решение.

«Впервые в мире суд признал связь между некорректным использованием мобильного телефона и опухолью мозга», - заявили адвокаты бизнесмена Ренато Амброзио и Стефано Бертоне.

Сам Ромео при этом далек от того, чтобы демонизировать сотовую связь: «У меня не было выбора - мне необходимо было организовывать рабочий процесс и беседовать с коллегами все время - хоть в машине, хоть дома - в течение 15 лет».

«Но я верю, что нам следует знать больше о том, как пользоваться мобильными», - добавил итальянец.

По словам Роберто, он впервые почувствовал неладное в 2010 году, когда ему стало казаться, что его правое ухо вечно заложено. «К счастью, опухоль была доброкачественной, но теперь я ничего не слышу (этим ухом), поскольку мне удалили слуховой нерв», - отмечает предприниматель.

Приглашенный судом врач оценил ущерб, нанесенный возможностям Ромео в ходе лечения, как существенный, в связи с чем судья постановил выплачивать пострадавшему по 500 евро в месяц из средств национального страхового фонда Италии.

Как отмечают ученые, риск возникновения опухолей от непродолжительного использования мобильных телефонов крайне невелик, однако он присутствует при постоянном использовании таких устройств.

При этом специалисты всегда оговариваются, что технологии развивается очень быстро, и призывают с осторожностью делать выводы о влиянии смартфонов и планшетов на организм.