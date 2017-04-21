Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в румынской Клуж-Напоке.

Это «золото» стало для украинца уже третьим в карьере на чемпионатах Европы и вторым — в многоборье, сообщает УНИАН.

Второе место занял российский гимнаст Артур Далалоян. Третьим стал британец Джеймс Халл.

Завтра и послезавтра Верняев также выступит в финалах на отдельных снарядах. На чемпионате Европы 2016 года в Берне ему удалось завоевать две награды — золото в опорном прыжке и серебро на коронных для себя брусьях.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Верняев завоевал «серебро» в многоборье и «золото» в упражнениях на брусьях.