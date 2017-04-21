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Китайское правительство выразило готовность ввести безвизовый режим с Украиной, заявил посол Китая в Украине Ду Вэй, сообщает Радио Свобода.

«Китайская сторона готова в любое время, по желанию двух сторон, по принципу равенства и взаимной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим», - сказал он в Киеве по случаю 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.

Ду Вэй не назвал сроков, в которые такое решение может быть принято.

Дипломат также отметил, что китайская сторона приветствует решение Европейского Союза по либерализации визового режима с Украиной.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

В ЕС ранее заявляли, что безвиз для украинцев  может заработать в конце июня.
ForUm

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