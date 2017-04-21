«ПриватБанк» нуждается в докапитализации еще как минимум на 30 миллиардов гривен. Об этом заявила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева во время визита в США, сообщается на странице НБУ в Facebook.

Говоря об аудите банка, она отметила, что окончательные результаты официально еще не опубликованы.

«Конечно, как председатель центрального банка я уже ознакомлена с предварительными результатами отчета. И эти результаты даже хуже, чем мы ожидали ранее. 146 млрд гривен - это не все средства, в которых нуждается банк из-за всех тех нарушений и мошеннических операций, имевших место при предыдущих акционерах. Могу вам сказать, что в последнюю ночь (перед началом процедуры вхождения государства в капитал банка) были проведены (предыдущим менеджментом) мошеннические операции на сумму более 16 млрд гривен», - сказала она.

По оценкам главы НБУ, банк необходимо докапитализировать еще минимум на 30 млрд гривен.

«Согласно окончательным официальным результатам аудита, которые будут опубликованы до конца текущего месяца, может оказаться, что потребность в капитале будет еще больше. Мы вместе с Министерством финансов как владельцем банка, основываясь на эти финальные результаты, определим, в какой именно сумме средств дополнительно нуждается банк», - подытожила Гонтарева.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.