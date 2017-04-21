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На первом месте рейтинга 100 богатейших украинцев по итогам 2016 года по версии журнала «Фокус» оказался владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в $2,2 млрд.

На втором месте оказался Игорь Коломойский с $1,2 млрд, за ним идет Геннадий Боголюбов, состояние которого оценили в $1,2 млрд. Четвертое место занял Виктор Пинчук с $1,1 млрд, сообщает УНИАН.

На пятое место поднялся владелец «Кернел Групп» Андрей Веревский с $871 млн, заняв место владельца «Мироновского хлебопродукта» Юрия Косюка, который, таким образом, опустился на шестое место. Состояние Косюка оценили в $738 млн.

Опустился с шестого места на седьмое владелец DCH Group Александр Ярославский с $734 млн. Восьмое место занял владелец Ferrexpo Константин Жеваго, состояние которого оценивается в $635 млн.

Сохранил за собой девятое место Дмитрий Фирташ, владелец Group DF, с $623 млн. А вот Президент Украины, владелец Roshen Петр Порошенко потерял две позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом. Глава государства занял 10 место с $589 млн.
ForUm

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