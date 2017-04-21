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В пятницу, 21 апреля, с 19:00 до 20:00 будет закрыта станция киевского метро «Олимпийская» на вход и выход, «Дворец спорта» на выход и «Площадь Льва Толстого» на вход.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Во время закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

«Эти изменения в работе связаны с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк)», - отмечается в сообщении.

После окончания матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». В случае необходимости также будут задействованы дополнительные резервные составы.
ForUm

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