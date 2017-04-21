Неизвестный вечером 20 апреля открыл огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате как минимум один полицейский погиб, еще двое получили ранения, сообщает ВВС.

Как сообщили в МВД Франции, автомобиль с нападавшим остановился у полицейской машины около 21:00 по местному времени.

Мужчина вышел из машины и открыл огонь из автоматического оружия. По словам очевидцев, он был вооружен автоматом Калашникова.

После убийства полицейского нападавший попытался сбежать, стреляя в других полицейских – двое из них были ранены. Сообщается также о ранении случайного прохожего.

Нападавший был застрелен ответным огнем. Полиция ведет поиски его сообщника.

По данным местных СМИ, убийца был известен службам безопасности и писал о намерении убить сотрудников полиции в сервисе Telegram.

Экстремистская группировка «Исламское государство» заявила, что нападение осуществили ее «бойцы».

Кандидаты на грядущих президентских выборах уже выразили солидарность с пострадавшими. Марин Ле Пен и Франсуа Фийон отменили запланированные встречи с избирателями.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с нападениями.