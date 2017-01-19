Досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» оборудования у чешской компании «Škoda JS», известное в СМИ как «дело Мартыненко», продолжится.



Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

«Детективы НАБУ не будут закрывать это уголовное производство. Такое решение принято по результатам анализа решения Соломенского районного суда Киева от 11 января 2017 года», – говорится в сообщении.



В НАБУ напомнили, что детективы осуществляют досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды при закупке оборудования для ГП «НАЭК «Энергоатом» и ее легализации на сумму более 6,4 млн евро. В расследуемой схеме задействованы иностранные компании. В ходе следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи в 8 стран.

«Ответы на большую часть из них уже получены», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее пресс-служба Мартыненко распространила сообщение, что Соломенский районный суд обязал НАБУ закрыть указанное уголовное производство.