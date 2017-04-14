Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда об обязательстве Национального антикоррупционного бюро закрыть уголовное производство в отношении экс-депутата Николая Мартыненко.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Апелляционный суд полностью отменил решение судьи Соломенского райсуда Усатовой. Сейчас ожидаем полный текст постановления суда, и тогда можно будет говорить, чем мотивировал решение Апелляционный суд», - сказал он, сообщает Укринформ.

Как сообщалось, 17 января 2017 года пресс-служба бывшего народного депутата Мартыненко сообщила, что Соломенский районный суд Киева 16 января обнародовал текст решения, которым обязал НАБУ на протяжении 10 дней закрыть дело в отношении Мартыненко.

В то же время в НАБУ заявили, что досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» оборудования у чешской компании «Škoda JS», известное в СМИ как «дело Мартыненко», продолжится.