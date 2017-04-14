также в разделеОбщество
За неделю в Лукьяновском СИЗО умерли 4 заключенных 5
Порошенко одобрил создание реестра военнообязанных 6
Экс-руководство «ПриватБанка» подозревают в махинациях на 370 миллионов 14
Хуг: Власть имущие не хотят менять ситуацию на Донбассе 66
Холодницкий обвинил НАБУ в злоупотреблении пиаром 10
Бывшего участкового, убившего в ДТП троих человек, освободили из-под стражи 17
Письмо Сущенко родителям шло почти три месяца 16
Зубко не исключил провокации с пожарами во время проведения «Евровидения» 27
Савченко о ДТП с бабушкой: Это наша вина, мы ее не увидели 73
У Порошенко считают, что РФ не пойдет на аннексию ОРДЛО 53
Кремль: Организаторы «Евровидения» не выполнили свои же правила 47
В МИД назвали страны ЕС, в которые украинцы смогут ездить без виз 238
В Иерусалиме тысячи людей сегодня пройдут Дорогой Скорби с молитвой за Украину 38
НОТУ: Целью РФ было не участие, а создание негатива вокруг «Евровидения» 97
В Украине создадут систему хранения данных по технологии Blockchain 45
СБУ предотвратила вывоз в РФ военного оборудования 53
За три года на Донбассе погибли 2,6 тысячи военных 49
Украина вошла в десятку самых опасных стран мира 87

Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда об обязательстве Национального антикоррупционного бюро закрыть уголовное производство в отношении экс-депутата Николая Мартыненко.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Апелляционный суд полностью отменил решение судьи Соломенского райсуда Усатовой. Сейчас ожидаем полный текст постановления суда, и тогда можно будет говорить, чем мотивировал решение Апелляционный суд», - сказал он, сообщает Укринформ.

Как сообщалось, 17 января 2017 года пресс-служба бывшего народного депутата Мартыненко сообщила, что Соломенский районный суд Киева 16 января обнародовал текст решения, которым обязал НАБУ на протяжении 10 дней закрыть дело в отношении Мартыненко. 

В то же время  в НАБУ заявили, что досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» оборудования у чешской компании «Škoda JS», известное в СМИ как «дело Мартыненко», продолжится.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года